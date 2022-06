Winterthur verliert seinen Aufstiegsgoalie Raphael Spiegel

Der FC Winterthur bestreitet die kommende Saison ohne seinen bisherigen Stammkeeper Raphael Spiegel. Der 29-Jährige wechselt ablösefrei zu Lausanne-Sport.

Dort ersetzt der U17-Weltmeister von 2009 Mory Diaw, der sich kürzlich verabschiedet hatte. Spiegel kam in der vergangenen Saison für Winterthur zu 37 Einsätzen. Er stand bei den Zürchern seit vier Jahren zwischen den Pfosten. Gemäss einem Bericht des “Landboten” erhielt er für die kommende Saison in der Super League aber keine Garantie als Nummer 1. Wohl auch deshalb nimmt er nun die Herausforderung bei den ambitionierten Romands an, die nach dem diesjährigen Abstieg den direkten Wiederaufstieg anpeilen.

psc 9 Juni, 2022 11:57