Berater über Zan Celar: “Alles ist möglich”

Zan Celar drehte im Trikot des FC Lugano gross auf, wurde mit den Tessinern in dieser Saison Cupsieger. Das spült ihn auf die Wunschliste anderer Klubs. Noch ist nichts entschieden – weder in die eine noch die andere Richtung.

Mit einem Tor und einer Vorlage brillierte Zan Celar (23) auch im Cupfinale gegen den FC St. Gallen, das vor zwei Wochen mit 4:1 zugunsten des FC Lugano in die Wertung einlief und den Tessinern den ersten Titel seit 1992/93 einbrachte.

Celar war auch in der Meisterschaft an 13 Toren direkt beteiligt, was unter anderem dem SC Freiburg sowie den Hamburger SV auf den Plan gerufen haben soll. Ob Celar in den kommenden Wochen den nächsten Schritt gehen möchte, ist noch ungeklärt.

“Es ist normal, dass es um einen Spieler, der eine solche Saison gespielt hat, Interesse gibt. Zan bleibt jedoch ruhig, er hat noch einen Vertrag mit Lugano bis 2025 und es geht ihm hier sehr gut. Aber wir wissen, dass im Fussball alles möglich ist. Bis Ende August ist es noch ein weiter Weg”, sagt Celar-Berater Amir Ruznic dem “Eco dello Sport”.

Celar wechselte erst im Sommer vorigen Jahres von der AS Rom zum FC Lugano und erhielt dort einen bis 2025 datierten Langfristvertrag. Auf Einnahmen sind die neureichen Tessiner schon mal nicht angewiesen.

aoe 28 Mai, 2022 16:49