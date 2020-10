Auch Lugano-Präsident Angelo Renzetti hat Corona

Der FC Lugano teilt mit, dass Klubpräsident Angelo Renzetti positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

Der 67-Jährige habe am Montag nach einem viertägigen Aufenthalt in Italien an leichtem Fieber gelitten und sei daraufhin auf Covid-19 getestet worden. Dieser Test fiel positiv aus. Renzetti habe sich daraufhin sofort in Quarantäne begeben. Er zeige keinerlei besonderen Symptome.

Für Freitag wurde im Vorfeld des Super League-Spiels in Vaduz ein Gesundheits-Update angekündigt.

Im Tessin gibt es derweil noch einen weiteren Corona-Fall: Chiasso-Profi Kreshnik Hajrizi, der mit der kosovarischen U21 unterwegs war, wurde ebenfalls positiv getestet. Er bleibt vorerst in Quarantäne in Pristina.

L'FC Lugano comunica che il presidente Angelo Renzetti è risultato positivo al COVID-19.https://t.co/aceAvW71Oz — FC Lugano – INSIEME (@FCLugano1908) October 14, 2020

psc 14 Oktober, 2020 11:00