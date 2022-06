Lugano verleiht den Schweizer U20-Nationalspieler Nikolas Muci an Wil

Der Schweizer Mittelstürmer Nikolas Muci verbringt die kommenden zwei Saisons bei Challenge Ligist FC Wil.

Der 19-Jährige kam in der abgelaufenen Saison zu neun Teileinsätzen in der Super League. Daneben lief er auch 19-mal für die U21 des FC Lugano in der 1. Liga auf. Nun wird er für die zwei nächsten Jahre in die Ostschweiz an den FC Wil verliehen. In den vergangenen Tagen schrieb Muci seine Abschlussprüfungen. Am Donnerstag reist er ins Trainingslager nach.

psc 23 Juni, 2022 09:40