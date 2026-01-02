Super League-Goalie zum Test bei Alemannia Aachen

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 10:49
Der griechische Torhüter Fotis Pseftis vom FC Lugano könnte in die 3. Liga Deutschlands wechseln.

Wie Alemannia Aachen bestätigt, reist der 22-Jährige mit der Mannschaft ins Trainingslager in die Türkei. Dort wird Aachen Pseftis testen.

Der junge Keeper wechselte im Sommer 2023 aus der U19 des AC Mailand nach Lugano, konnte sich dort in der 1. Mannschaft jedoch nicht etablieren. In dieser Spielzeit kam er zu acht Einsätzen mit der 2. Mannschaft in der Promotion League. Auf sein Super League-Debüt wartet er noch. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Ein vorzeitiger Abgang ist nun aber möglich, falls er sich beim Test in Aachen bewähren kann.

