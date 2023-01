David Strelec im Anflug auf den FC Luzern

Dem FC Luzern wird es offenbar nochmals gelingen, sich mit einem neuen Stürmer einzudecken. Aus Italien kommt wohl demnächst David Strelec.

Für David Strelec (21) geht es wohl schon bald beim FC Luzern weiter. Nach Informationen des Branchenexperten Nicolo Schira ist es nicht mehr weit davon entfernt, dass der Deal mit Spezia Calcio abgeschlossen wird. Strelec komme zunächst auf Leihbasis, der FCL sichere sich eine Kaufoption.

Spezia Calcio hatte Strelec im Sommer 2021 für knapp zwei Millionen Euro unter Vertrag genommen, ist bisher allerdings nicht begeistert von dessen Entwicklungsfortschritten. So kommt der aktuelle slowakische Nationalspieler auch nur auf sieben Kurzeinsätze in der Serie A.

Mario Frick und Co. bekommen nun offenbar in den kommenden Tagen den nächsten Stürmer geliefert, der den FCL in der Super League weiter nach oben schiessen soll. Die Verpflichtung des Schweden Benjamin Kimpioka ist erst kürzlich bekanntgegeben worden.

Der Wechsel von Basels Kaly Sène dürfte somit endgültig vom Tisch sein. Strelecs Management hat eine vorliegende 4-4-2.ch-Anfrage zur Wechselthematik bisher noch nicht beantwortet.

aoe 28 Januar, 2023 10:24