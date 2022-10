Kreuzbandriss: Luzern muss lange auf Jakub Kadak verzichten

Der slowakische Spielmacher Jakub Kadak erlitt bei der 0:2-Niederlage des FC Luzern in Sion wie befürchtet einen Kreuzbandriss und fällt lange aus.

Wie die Innerschweizer mitteilen, riss sich der 21-Jährige das vordere Kreuzband am linken Knie und wird deshalb mehrere Monate pausieren müssen. Die Diagnose wurde bei Untersuchungen am Sonntag in der Hirslanden Klinik St. Anna gestellt. Jakub Kadak wird sich operieren lassen und seinem Team für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

In dieser Saison bestritt er bis zu seiner Verletzung zwölf Spiele und erzielte dabei zwei Tore. Kadak stiess im Sommer aus seiner Heimat zu den Luzernern.

psc 17 Oktober, 2022 10:06