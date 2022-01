Deal ist perfekt: Khasa verlässt FC Sion leihweise Richtung Frankreich

Der FC Sion vermeldet in Jared Khasa einen Leih-Abgang. Den Flügelflitzer zieht es in die französische Ligue 2.

Jared Khasa wird die kommenden Monate seine Fussballschuhe für den französischen Zweitligisten Pau FC schnüren. Dies gaben der abgebende Klub FC Sion sowie der aktuelle Tabellenachte der Ligue 2 am Donnerstag bekannt. Das Leihgeschäft ist bis Saisonende datiert.

#MERCATO2022 🔥

Jared Khasa rejoint le PAU FC en prêt du @FCSion🇨🇭 !

Ce rapide attaquant, qui compte 45 matchs de Super League suisse, portera le n°2

Bienvenue Jared ! 👑🟡🔵#PauFC #Ligue2BKT pic.twitter.com/tO51J1cIGA — PAU FC 🇲🇫👑 (@PauFootballClub) January 12, 2022

Der 24-jährige Offensivmann lief zuvor in der Promotion League in der laufenden Meisterschaft in sieben Spielen auf und erzielte zwei Tore. Sein Kontrakt beim FC Sion ist indes noch bis 2023 datiert.

adk 13 Januar, 2022 11:39