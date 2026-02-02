Sion kassiert hohe Busse von der Swiss Football League

Der FC Sion muss der Swiss Football League wegen Pyro-Aktionen seiner Fans mehr als 20’000 Franken zahlen.

Wie die Walliser am Montag mitteilen wurde, eine Busse in Höhe von 18’900 Franken verteilt. Hinzu kommen Verfahrenskosten in Höhe von 3’800 Franken. Auslöser der Bestrafung ist die Super League-Partie zwischen Lausanne und Sion am 9. November. Unter anderem wurden Pyros vom Gästesektor der Walliser auf das Spielfeld abgefeuert. Die Vorfälle führten auch zu einer sieben- bis achtminütigen Unterbrechung. Spieler und auch Zuschauer wurden gefährdet.

Der Disziplinarausschuss der SFL hat nun die entsprechende Strafe verhängt. Sion muss ausserdem in den Dialog mit seinen Fangruppen treten. Der Klub betont, dass Pyrotechnik eine reale Gefahr darstellt.