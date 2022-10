Fragezeichen nach Ausfall von Mario Balotelli in Winterthur

Sion-Stürmer Mario Balotelli fehlte bei der 0:1-Niederlage der Walliser beim FC Winterthur am Dienstagabend. Nach dem Ausfall gibt es einige Fragezeichen.

Goalie-Trainer Massimo Colomba steht «blue» in der Pause der Partie Rede und Antwort und spricht davon, dass Balotelli «geschont» worden sei. Eine etwas seltsame Formulierung. Vor der Partie twittern die Sittener, dass Balotelli bis kurz vor dem Spiel fraglich gewesen, aber letztlich zu Hause geblieben sei. Wie gravierend der 32-Jährige nun tatsächlich verletzt ist oder eben auch nicht, ist unklar. Das nächste Spiel für den Tabellendritten der Super League steht am nächsten Samstag auswärts bei Tabellenführer YB an.

psc 19 Oktober, 2022 12:11