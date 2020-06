Zwei Bundesliga-Klubs an FCSG-Stürmer Ermedin Demirovic dran

Die Zukunft von St. Gallens Leihstürmer Ermedin Demirovic liegt nicht mehr länger in der Super League. Der Weg des 22-Jährigen könnte im Sommer stattdessen in die Bundesliga führen.

In Deutschland spielte der Deutsch-Bosnier einst für den HSV und für RB Leipzig. Einer seiner Ex-Klubs (Leipzig) sowie Bayer Leverkusen sind laut “Il Secolo XIX” nun auf Demirovic aufmerksam geworden. Dieser brilliert in der aktuellen Saison für St. Gallen mit neun Toren und vier Assists in 16 Spielen. Die Espen werden ihn nicht halten könnten, wie Trainer Peter Zeidler unlängst klarstellte. Demirovic ist lediglich vom spanischen Erstligisten Deportivo Alaves ausgeliehen. Eine permanente Verpflichtung liegt für den FCSG nicht drin.

Neben den beiden Bundesligisten blicken auch St. Étienne aus der Ligue 1 sowie Sampdoria mit grossem Interesse auf den Mittelstürmer. Wohin die Reise Demirovics letztlich geht, steht noch nicht fest.

psc 4 Juni, 2020 14:06