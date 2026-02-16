Ein Super League-Coach gratuliert dem FC Thun bereits zum Titel

Der FC Thun hat in der Super League inzwischen bereits acht Siege aneinandergereiht. Für Luganos Trainer Mattia Croci-Torti steht fest, dass die Berner Oberländer in dieser Saison den Titel gewinnen werden.

Nach dem 1:1-Remis beim FC Basel, das gleich beide Vereine zurückwirft, meint der 43-jährige Tessiner gegenüber «Blick»: «Was Thun dieses Jahr macht, ist unglaublich. In der Schweiz ist es sehr schwierig, jedes Wochenende den Unterschied zu machen. Aber sie haben in Basel gewonnen, sie haben in Genf gewonnen und jetzt wieder zweimal nacheinander. Da müssen wir gratulieren. Bravo Lustrinelli!» Croci-Torti ist durchaus überrascht, mit welcher Dominanz die Thuner auftreten: «Sie haben eine grosse Lockerheit, die mit jedem Sieg weiter zunimmt.»

Mit Lugano will er sich nun vollends auf den Kampf um die europäischen Plätze konzentrieren. Derzeit liegen die Tessiner punktgleich mit dem FC St. Gallen auf dem dritten Platz. Vollends abhaken will er den Titelkampf indes noch nicht. Die Chancen schätzt er aber gering ein: «Wenn Thun eine grosse Krise haben sollte, werden wir versuchen, da zu sein. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird.»