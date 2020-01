Vertrag aufgelöst: Thun trennt sich von Righetti

Der FC Thun trennt sich per sofort von Verteidiger Timo Righetti. Die Trennung erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen.

Der FC Thun hat den Vertrag mit Timo Righetti vorzeitig aufgelöst. Wie der Super-League-Klub am Sonntag in einer Medienmitteilung mitteilt, habe man sich mit dem Verteidiger in gegenseitigem Einvernehmen auf diese Lösung verständigt.

Der 21 Jahre alte Defensivspieler spielte erst seit Sommer 2018 für die Profis des FC Thun und kam dort nur zu 13 Einsätzen. Zuvor war er die eigene Juniorenabteilung durchlaufen.

adk 25 Januar, 2020 17:31