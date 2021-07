FCB und Servette starten mit Siegen in die neue Saison

Der FC Basel startet mit einem 2:0-Sieg gegen die Grasshoppers in die neue Saison. Servette siegt derweil mit 2:1 gegen den FC Sion.

Grasshoppers 0:2 FC Basel

Ein gelunger Start für Trainer Patrick Rahmen und den FC Basel. Die Bebbi gingen gegen GC in der 54. Spielminute durch ein Eigentor von Leonardo Campana in Führung. Den finalen Treffer zum 2:0 markierte in der 70. Spielminute Sebastiano Esposito.

FC Sion 1:2 Servette FC

Und auch Servette gestaltete es souverän und feiert zum Saisonauftakt gleich einen Sieg. Die Treffer von Kastriot Imeri (31.) und Grejohn Kyei (53.) waren ausschlaggebend für den Dreier der Gäste, konnte auch der Last-Minute-Treffer von Birama Ndoye in der fünften Minute der Nachspielzeit nichts daran ändern.

adk 25 Juli, 2021 18:24