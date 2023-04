FCZ-Verteidiger Becir Omeragic hat sich für einen neuen Klub entschieden

FCZ-Verteidiger Becir Omeragic kann im Sommer ablösefrei wechseln. Nachdem ihn veschiedenene ausländische Klubs ins Visier nahmen, hat er sich nun offenbar entschieden.

Nach Angaben von «Foot Mercato» möchte der 21-jährige gebürtige Genfer in die Ligue 1 nach Montpellier, dem Ex-Klub von Nati-Goalie Jonas Omlin, wechseln. Die Südfranzosen belegen in der Tabelle derzeit den 13. Platz. Omeragic hat auch Begehrlichkeiten in der Bundesliga (Augsburg & Hoffenheim) sowie beim kommenden Premier League-Aufsteiger Burnley geweckt. Erst einmal soll es für den Innenverteidiger aber in Frankreich weitergehen. Als Romand beherrscht er die Sprache perfekt.

Im Sommer steht für Omeragic mit der Teilnahme an der U21-EM erst einmal noch ein anderes Highlight an. Danach könnte seine Reise nach Frankreich weitergehen.

psc 19 April, 2023 10:28