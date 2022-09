Gnonto spricht über Abgang

Mit dem Transfer zu Leeds United beginnt für Willy Gnonto ein neues Kapitel in seiner Laufbahn. Der ehemalige FC Zürich-Spieler hat nun über seinen Abschied gesprochen.

„Es war ein bisschen komisch“, sagte der junge Italiener auf die Frage im Klub-TV, wie er den Tag seines Transfers miterlebte. „Aber jetzt bin ich sehr glücklich, hier zu sein. Bei einem grossartigen Klub. Ich freue mich sehr auf alle Fans und die Elland Road.“

Der Stürmer war stolz, als Leeds ihn kontaktierte: „Auch meine Familie war stolz. Denn Leeds United ist ein unglaublicher Klub, mit einer grossen Geschichte. Und in der Premier League zu spielen, wollte ich immer. Das lässt mich nur noch härter arbeiten.“ Gnonto flog per Privatjet von Zürich in die 800. 000-Einwohner-Stadt der nordenglischen Grafschaft Yorkshire und unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre.

