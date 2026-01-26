SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr in die Schweiz

GC bestätigt die Ankunft von Michi Frey

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 22:18
GC bestätigt die Ankunft von Michi Frey

Die Grasshoppers bestätigen den Transfer von Michi Frey.

Der 31-jährige Angreifer wechselt von den Queens Park Rangers zu den Hoppers und unterzeichnet da einen Vertrag bis 2028. Für Frey ist GC nach YB, dem FC Luzern und dem FC Zürich bereits die vierte Adresse in der Schweiz. In den vergangenen siebeneinhalb Jahr war er ausschliesslich im Ausland tätig. Mit Royal Antwerpen gewann er in der Saison 2022/23 das belgische Double.

Insgesamt kommt Frey in seiner Profikarriere bereits auf 430 Pflichtspielen. Dabei erzielte er 130 Tore und steuerte 50 Assists bei.

Sportchef Alain Sutter sagt zum Transfer: «Michael ist ein erfahrener Profi, der uns sportlich wie menschlich überzeugt hat. Er bringt Qualitäten mit, die unserer Offensive neue Optionen geben und optimal zu uns passen, weshalb dieser Transfer eine weitere grössere Investition in unsere sportliche und strategische Zukunft darstellt und unsere Ambition mit GC unterstreicht.»

Frey meint: «Es ist schön, wieder in der Schweiz zu sein und nun die Chance zu erhalten, für den Rekordmeister GC zu spielen. Ich weiss genau, worauf ich mich hier einlasse, die Motivation ist gross, und die Vorfreude auf die Super League ebenfalls.»

Mehr Dazu
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Wechsel perfekt

Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Heiss umworben

Ein Ösi-Klub baggert an GC-Trainer Gerald Scheiblehner
Mehr entdecken
Sven Köhler soll kommen

GC schnappt sich die nächste Verstärkung aus Deutschland

27.01.2026 - 09:13
Rückkehr in die Schweiz

GC bestätigt die Ankunft von Michi Frey

26.01.2026 - 22:18
Zu den Grasshoppers

Stürmer Michi Frey steht kurz vor der Rückkehr in die Super League

26.01.2026 - 17:26
Ehemaliger Super-League-Stürmer

Fix: Asumah Abubakar kommt in Österreich unter

24.01.2026 - 16:58
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League

20.01.2026 - 15:10
Nach Österreich

GC verpflichtet uruguayischen Stürmer und schickt ihn gleich weiter

20.01.2026 - 14:52
Für mehr Spielpraxis

GC schickt Eigengewächs Loris Giandomenico in die Challenge League

19.01.2026 - 12:05
Jeweils zwei Spielsperren

Die Strafen für die Rotsünder Mambwa von YB & Beka von GC stehen fest

19.01.2026 - 11:48
Vom SC Freiburg

Schweizer U21-Verteidiger auf dem Zettel eines Zweitligisten

10.01.2026 - 08:48
Leihe denkbar

Gleich zwei Zürcher Klubs buhlen um FCB-Juwel Junior Zé

7.01.2026 - 14:12