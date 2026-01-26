GC bestätigt die Ankunft von Michi Frey

Die Grasshoppers bestätigen den Transfer von Michi Frey.

Der 31-jährige Angreifer wechselt von den Queens Park Rangers zu den Hoppers und unterzeichnet da einen Vertrag bis 2028. Für Frey ist GC nach YB, dem FC Luzern und dem FC Zürich bereits die vierte Adresse in der Schweiz. In den vergangenen siebeneinhalb Jahr war er ausschliesslich im Ausland tätig. Mit Royal Antwerpen gewann er in der Saison 2022/23 das belgische Double.

Insgesamt kommt Frey in seiner Profikarriere bereits auf 430 Pflichtspielen. Dabei erzielte er 130 Tore und steuerte 50 Assists bei.

Sportchef Alain Sutter sagt zum Transfer: «Michael ist ein erfahrener Profi, der uns sportlich wie menschlich überzeugt hat. Er bringt Qualitäten mit, die unserer Offensive neue Optionen geben und optimal zu uns passen, weshalb dieser Transfer eine weitere grössere Investition in unsere sportliche und strategische Zukunft darstellt und unsere Ambition mit GC unterstreicht.»

Frey meint: «Es ist schön, wieder in der Schweiz zu sein und nun die Chance zu erhalten, für den Rekordmeister GC zu spielen. Ich weiss genau, worauf ich mich hier einlasse, die Motivation ist gross, und die Vorfreude auf die Super League ebenfalls.»