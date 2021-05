Am 30. Mai trifft die Schweiz in einem Testspiel in St. Gallen auf die USA. US-Nationaltrainer Gregg Berhalter hat das 27-Mann-Kader für das anstehende Trainingcamp bekanntgegeben. Die USA bereiten sich mit dem Spiel gegen die Schweiz auf das Final Four-Turnier der Concacaf Nations League vor. Berhalter hat für den Zusammenzug zahlreiche Europa-Legionäre nominiert, darunter neben Siebatcheu beispielsweise auch Barça-Verteidiger Sergiño Dest oder Juve-Star Weston McKennie.

NEWS: Gregg Berhalter has named a 27-player roster ahead of the #USMNT’s friendly at 🇨🇭 on May 30 in St. Gallen. #USMNT x @BioSteelSports

