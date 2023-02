Johnny Heitinga bleibt bis Saisonende Ajax-Coach

Der Klub aus der Eredivisie und der 39-Jährige haben sich auf eine entsprechende Zusammenarbeit verständigt. Heitinga kennt sich im Klub bestens aus, lief er doch schon als Aktiver für Ajax auf. Zudem coachte er seit 2016 verschiedene Nachwuchsteams der Niederländer. Nun trägt Heitinga erst einmal bis Saisonende die Verantwortung für die Profis und tritt damit die Nachfolge des in der vergangenen Wochenende rausgeworfenen Alfred Schreuder an.

Interimsmässig stand der neue Cheftrainer bereits am vergangenen Wochenende beim 4:1-Sieg bei Excelsior an der Seitenlinie.

Ajax and @JohnHeitinga have agreed on remaining head coach of Ajax 1 for the rest of the season.

Let’s do this, John! ❌❌❌

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 2, 2023