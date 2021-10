Überraschung: Nuri Sahin ist ab sofort Spielertrainer

Mittelfeldprofi Nuri Sahin erhält bei seinem Verein Antalyaspor eine neue Aufgabe: Der 33-Jährige ist nicht mehr nur Spieler, sondern übernimmt jetzt auch die Aufgabe als Trainer.

Klub-Boss Aziz Çetin bestätigt im Gespräch mit türkischen Medien, dass die Vereinbarung mit sofortiger Wirkung gilt. Nuri Sahin wird demnach auf eigenen Wunsch hin Spielertrainer des Erstligisten.

Ein neuer Coach wurde notwendig, nachdem der bisherige Cheftrainer Ersun Yanal am Montag von seinen Aufgaben entbunden wurde. Aus den ersten acht Spielen in dieser Saison resultierten nur zwei Siege. Sahin amtete bislang als Kapitän. Jetzt übernimmt er ähnlich wie einst Wayne Rooney bei Derby County die Aufgabe als Spielertrainer. “Wir haben uns auf fünf Jahre verständigt. Nuri wird sein Team jetzt aufbauen”, kündigt Çetin an.

psc 5 Oktober, 2021 18:35