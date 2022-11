Lionel Messi macht Einschätzung zu weiterer WM-Karriere

Lionel Messi rechnet damit, dass er noch genau eine Chance auf einen WM-Titel hat: In den kommenden Tagen in Katar.

Auf einer Pressekonferenz vor dem WM-Start Argentiniens gegen Saudi-Arabien wurde Messi auch zu seiner Zukunft befragt. «Das wird wahrscheinlich meine letzte WM sein. Also auch die letzte Chance diesen grossen Traum zu erfüllen», sagt der 35-jährige PSG-Stürmer. 2014 stand Messi mit Argentinien im Finale, scheiterte dort allerdings mit seinen Teamkollegen in der Verlängerung an Deutschland.

Die Albiceleste ist aktuell seit sage und schreibe 36 Partien ungeschlagen. Natürlich hoffen MEssi und Co. diese Serie fortsetzen zu können. In der Vorrunde heissen die Gegner Saudi-Arabien, Mexiko und Polen.

psc 21 November, 2022 16:52