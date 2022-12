Lionel Messi zürnt: «Was guckst du so, Dummkopf?»

Argentinien ist durch einen Sieg im Penaltyschiessen gegen die Niederlande ins WM-Halbfinale eingezogen. Lionel Messi sorgte nach dem Spiel für grossen Gesprächsstoff, als er Wout Weghorst in der Mixed Zone anpampte.

So kennt man Lionel Messi eigentlich nicht. Der Superstar ist generell als Leisetreter bekannt, Aggressionen sind bei ihm nur in Ausnahmefällen festzustellen. Eine solche war es für den 35-Jährigen am Freitagabend.

Nach dem 6:5 im Elfmeterschiessen gegen die Niederlande war Messi zum Interview mit dem argentinischen Sportsender «TyC Sports» verabredet, schweifte während des Gesprächs allerdings mehrfach ab. «Was guckst du so, Dummkopf?», fragte er eine Person, die abseits des Kamerawinkels stand.

Gemeint war damit Wout Weghorst, der die Niederlande mit seinen zwei Toren nach 0:2-Rückstand in die Verlängerung rettete – und Messi in jener Situation die Hand schütteln wollte. Während der Partie waren mehrfach die Emotionen zwischen beiden Mannschaften hochgekocht.

Messi und Co. treffen am Dienstag (20 Uhr) kommender Woche im Halbfinale auf Kroatien.

aoe 10 Dezember, 2022 10:09