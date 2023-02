Lionel Messi lässt Zukunft im Nationalteam offen

Lionel Messi hat mit dem WM-Titel in Katar das ganz grosse Ziel im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft erreicht. Wie lange er noch für die Albiceleste aufläuft, lässt der 35-Jährige vorderhand offen.

«Ich weiss es nicht», antwortet der Zauberfloh auf die Aufforderung in einem Interview mit der argentinischen Sportzeitung «Olé» bis zur Copa America 2024 und der WM 2026 weiterzumachen. Vor allem die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko sei noch «weit weg». Immerhin hält Messi fest, dass er die Fussballschuhe noch nicht so schnell an den Nagel hängen will: «Ich liebe es, Fussball zu spielen, und solange es mir gut geht, ich mich fit fühle und es mir immer noch Spass macht, werde ich das tun. Es hängt davon ab, wie sich meine Karriere entwickelt, was ich machen werde, von vielen Dingen.»

Zuletzt deutete einiges darauf hin, dass der Zauberfloh seinen zum Saisonende auslaufenden Kontrakt bei Paris St. Germain zeitnah verlängert. Gemäss argentinischen Medienberichten wurden die Gespräche auf Geheiss von Messi und seinen Beratern nun aber erst einmal wieder auf Eis gelegt. Ob es noch zu einer grossen Wende kommt, ist offen.

psc 3 Februar, 2023 09:57