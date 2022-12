Ivan Rakitic trollt Lukaku nach dem WM-Aus Belgiens

Romelu Lukaku hätte es am Donnerstag mehrfach in den Füssen oder teilweise auch im Kopf gehabt, Belgien auf Kosten Kroatiens in den WM-Achtelfinal zu schiessen. Dass es nicht dazu kam, erfreut und belustigt Ivan Rakitic.

Der frühere kroatische Nationalspieler mit Schweizer Pass ist natürlich froh, dass seine Landsleute und ehemaligen Teamkollegen der kroatischen Nationalmannschaft jubeln dürfen. Auf Instagram kann es Rakitic nicht lassen, den Inter-Torjäger zu trollen. «Let’s go Lukaku», sagt Rakitic mit einem Grinsen im Gesicht und führt aus: «Wir müssen ihm einen einmonatigen Urlaub in Split zahlen. Let’s go!» Schliesslich schickt der Profi des FC Sevilla via Kamera auch noch einen Kuss in Richtung Lukaku.

Die Freude und Schadenfreude ist dem gebürtigen Schweizer deutlich anzusehen. Rakitic trat Ende 2019 nach insgesamt 106 Länderspielen aus der Nationalmannschaft zurück. Mittlerweile fiebert er als Fan mit seinen Landsleuten mit.

psc 2 Dezember, 2022 13:00