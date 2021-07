Martinez will (noch) nicht über Zukunft entscheiden

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez hat seine Zukunft offengelassen. Mit seiner Mannschaft schied er am Freitagabend bei der Europameisterschaft aus.

Das 1:2 gegen Italien und das damit verbundene Ausscheiden bei der Europameisterschaft hat Roberto Martinez schwer getroffen. “Der Moment ist noch zu frisch. Ich möchte nichts aus der Emotion heraus sagen. Im Moment will ich nur zurückblicken auf das Turnier und würde sagen, dass die Spieler nichts falsch gemacht haben”, antwortete Martinez auf die Frage nach seiner Zukunft beim belgischen Fussballverband. “Im Gegenteil: Sie haben alles getan, was sie konnten, um uns so weit wie möglich zu bringen.”

Nach Stationen bei Swansea City, Wigan Athletic und dem FC Everton hatte Martinez die Belgier nach der EM 2016 übernommen. Die Ansprüche in dem kleinen Königreich sind über die Jahre hinweg stetig gestiegen, auch bei der Europameisterschaft in diesem Jahr zählte Belgien zu den Mitfavoriten.

“Mir fällt es im Moment schwer, über etwas anderes zu reden als über die Niederlage und unser Ausscheiden aus der EM”, sagte Martinez, der in den letzten Wochen des Öfteren mit vakanten Trainerstellen bei Klubs aus der Premier League (u. a. Tottenham Hotspur) verbunden wurde.

aoe 3 Juli, 2021 16:34