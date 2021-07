Roberto Martinez bestätigt seinen Verbleib als belgischer Nationaltrainer

Roberto Martinez setzt seine Mission bei der belgischen Nationalmannschaft trotz dem Aus im EM-Viertelfinale gegen Italien fort.

Der 47-jährige Spanier will die Roten Teufel auch künftig coachen, wie er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz offiziell bestätigte. “Persönlich bin ich zu hundert Prozent auf die nächsten Spiele fokussiert. Wir haben im September drei WM-Qualispiele. Sie sind wichtig, da wir insgesamt nur acht Qualispiele haben. Es gibt immer viele Gerüchte, was meine Zukunft angeht, aber ich kann euch versichern, dass ich auf die nächsten Aufgaben mit den Teufeln konzentriert bin”, sagte Martinez.

Der Vertrag des seit Sommer 2016 aktiven belgischen Nationaltrainers läuft bis zur WM in Katar Ende des kommenden Jahres.

psc 8 Juli, 2021 14:45