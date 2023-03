Toby Alderweireld tritt aus Nationalelf zurück

Die belgische Nationalmannschaft verzeichnet einen weiteren Rücktritt: Toby Alderweireld wird nicht mehr für sein Land auflaufen.

Der 34-jährige Abwehrroutinier, der seit dieser Saison wieder in seiner Heimat für Royal Antwerpen aufläuft, kam seit 2009 zu insgesamt 127 Länderspielen. In den sozialen Medien gibt Alderweireld am Montag nun seinen Rücktritt bekannt und bedankt sich für die jahrelange Unterstützung in seiner Heimat.

Letztmals kam der Verteidiger für Belgien an der WM in Katar im vergangenen Jahr zum Einsatz, wo aber bereits nach der Gruppenphase Schluss war.

Bedankt allemaal – Merci à tous – Thank you all.

🖤💛❤️ pic.twitter.com/BsVTWjvcYZ — Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) March 6, 2023

psc 6 März, 2023 11:41