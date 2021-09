Weigl gibt Comeback beim DFB-Team nicht auf

Julian Weigl sieht sich durch seine jüngsten Leistungen bei Benfica Lissabon in der Lage, nochmal für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen.

Das letzte Länderspiel von Julian Weigl für den DFB datiert vom Jahr 2017 zurück. Und trotzdem hat der Mittelfeldspieler, den es Anfang 2020 von Borussia Dortmund zu Benfica Lissabon zog, nicht aufgegeben, für das Comeback zu kämpfen.

“Ich bin mir sicher, dass Hansi mich auf dem Schirm hat und meine Leistungen sieht”, sagte der 26-Jährige bei “Bild TV”. Mit Bundestrainer Flick stehe er zwar nicht in Kontakt, aber man verspüre gegenseitig “grosse Wertschätzung”, so der Benfica-Star, der anmerkte: “Ich weiss um die Konkurrenz in der Nationalmannschaft, auf meiner Position sind alle Jungs sehr gut, aber natürlich würde ich gerne zurück. Dafür arbeite ich jeden Tag.”

adk 19 September, 2021 17:02