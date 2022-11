Coutinho verpasst die WM mit der Seleçao

Der brasilianische Spielmacher Coutinho wird an der WM in Katar definitiv fehlen.

Der 30-Jährige laboriert an einer Muskelverletzung am Oberschenkel und muss für das Turnier passen. Somit wird ihn Seleçao-Coach Tite nicht für den Kader berücksichtigen. An der WM in Russland vor vier Jahren zählte Coutinho bei Brasilien noch zu den Fixstartern.

psc 7 November, 2022 11:37