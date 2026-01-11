Nati-Rückkehr: Neymar zu «luxuriöser» Rolle bereit

Neymar fällt aufgrund einer Knie-Operation noch länger aus. Hinsichtlich seiner angepeilten Rückkehr in die brasilianische Nati kann sich der Superstar ein besondere Rolle vorstellen.

Neymar macht sich weiterhin grosse Hoffnungen darauf, mit der brasilianischen Nationalmannschaft an der kommenden Weltmeisterschaft in diesem Sommer teilnehmen zu können. Laut «UOL Esporte» wäre Neymar sogar bereit dazu, eine «luxuriöse» Rolle als Ersatzspieler zu übernehmen.

Der 33-Jährige sei sich im Rahmen dessen bewusst, dass er bei einer WM-Teilnahme möglicherweise den grossen Teil des Turniers auf der Ersatzbank verbringen könnte. Neymar möchte dennoch seine Erfahrung und Führungsqualitäten einbringen – notfalls eben abseits der Startelf.

Der FC Santos bestätigte vor Kurzem die Vertragsverlängerung mit Neymar bis Ende Dezember 2026, der Superstar wird seiner Mannschaft aber wohl zum Saisonstart fehlen.

Neymar hat nach einer arthroskopischen Operation am linken Knie am 22. Dezember mit der Rehabilitation begonnen. Sein letztes Länderspiel machte der Rekordtorschütze Brasiliens im Oktober 2023.