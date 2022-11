Der Schweizer Gegner Brasilien verkündet den WM-Kader

Nationaltrainer Tite nominiert insgesamt 26 Spieler. Mit dabei ist natürlich das Who-is-Who des Fussballs. Vor allem in der Offensive ist das Potential der Mannschaft wie üblich riesig – mit Spielern wie Neymar, Vinicius, Richarlison, Gabriel Jesus, Antony oder Raphinha. Nicht dabei ist Liverpool-Profi Roberto Firmino.

In der Defensive sind unter anderem auch die beiden Routiniers Dani Alves oder Thiago Silva mit an Bord.

Brazil name their World Cup squad with Gabriel Jesus and Gabriel Martinelli included, but Roberto Firmino left out. #brazil #WorldCup2022 pic.twitter.com/HficA9HIjV

— Pete O'Rourke (@SportsPeteO) November 7, 2022