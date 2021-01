Benitez vor Trainer-Job bei Celtic Glasgow

Nach seinem Abschied aus China hat Rafael Benitez offenbar bereits die nächste Trainerstelle in Aussicht. Diese soll ihn zu Celtic Glasgow führen.

Rafa Benitez und Dalian Professional gehen per sofort getrennte Wege. “Leider hat Covid-19 unser Leben und unsere Projekte verändert. Von heute an werden sowohl mein Trainerstab als auch ich leider nicht mehr den Dalian Professional FC trainieren. Es war eine unglaubliche Erfahrung und dafür möchte ich mich bei meinem gesamten Stab, den Trainern, dem medizinischen Personal und den Vereinsmitarbeitern sowie bei unseren Spielern bedanken”, schrieb der spanische Übungsleiter in den sozialen Netzwerken.

Der ehemalige Coach des FC Liverpool und von Real Madrid gilt bei Celtic Glasgow angeblich als Favorit für den nächsten Trainer der Schotte. Dies berichtet die britische Boulevardzeitung “Mirror”. Celtic rangiert in der Premiership auf Platz zwei hinter Lokalrivale Rangers. Der derzeitige Cheftrainer Neil Lennon könnte wohl vor dem Aus stehen.

adk 24 Januar, 2021 11:40