Celtic begrüsst Joe Hart & James McCarthy

Der 34-jährige Keeper Joe Hart wechselt für eine Ablöse von 1,2 Mio. Euro von Tottenham nach Schottland. Der 30-jährige Mittelfeldspieler James McCarthy kommt ablösefrei. Zuletzt war der Ire bei Crystal Palace beschäftigt. Beide verfügen über langjährige Erfahrung in der Premier League. McCarthy lief als Junior bis zur U17 bereits für Celtic auf. Er wurde in Glasgow geboren.

📝 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗔𝗟! 😁💚

Welcome to #CelticFC, Joe Hart and James McCarthy! 🍀#WelcomeHart 🤝 #WelcomeMcCarthy

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 3, 2021