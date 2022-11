Chile & Peru spekulieren noch immer auf eine WM-Teilnahme

Da ein Entscheid des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) über das Berufungsverfahren nach wie vor aussteht, hoffen Chile und Peru noch immer auf eine WM-Teilnahme in Katar.

Die beiden Verbände werden Ecuador vor, den Spieler Byron David Castillo (23) unrechtmässig in den WM-Qualispielen eingesetzt zu haben. Die FIFA hat am 10. Juni alle Anschuldigungen gegen den ecuadorianischen Verband zurückgewiesen. Chile und Peru haben daraufhin das CAS in Lausanne angerufen. Die Berufungsanhörungs-Anhörung wurde laut «The Athletic» für den 4. und 5. November angesetzt. Der peruanische und chilenische Verband haben eine Entscheidung bis zum 10. November beantragt. Sollte dieser Termin eingehalten werden, könnten beide Länder an der Weltmeisterschaft teilnehmen, falls der Berufung stattgegeben wird, da sie dann zehn Tage Zeit hätten, sich auf das Turnier vorzubereiten. Ecuador, Peru oder Chile werden in der Gruppe A neben Katar sowie dem Senegal und den Niederlanden spielen. Katar trifft derzeit im Eröffnungsspiel des Turniers auf Ecuador.

psc 2 November, 2022 16:00