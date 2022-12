Kroatiens Marcelo Brozovic stellt gegen Japan neuen Weltrekord auf

Der 30-jährige Spielmacher ist so weit gelaufen wie kein anderer Spieler zuvor in einem WM-Spiel! Brozovic legte eine Strecke von sage und schreibe 16,7 Kilometer zurück. Witzigerweise überbot er damit seinen eigenen Rekord. Dieser stammt aus dem WM-Halbfinal 2018 zwischen Kroatien und England, das ebenfalls in die Verlängerung ging.

Brozovic ist ohnehin ein echtes Laufwunder. Bislang hat er an diesem Turnier keine einzige Minute verpasst. Der Inter-Profi präsentiert sich in ganz starker Form. Gegen Japan verwandelte er auch seinen Penalty souverän.

Marcelo Brozovic has covered more ground in against Japan than any player in a World Cup match since records began, beating his own record from 2018:

🥇 Marcelo Brozovic – 16.7km vs. Japan 2022

🥈 Marcelo Brozovic – 16.3km vs. England 2018

Workhorse. 🇭🇷 pic.twitter.com/eT5yboiwML

— Statman Dave (@StatmanDave) December 5, 2022