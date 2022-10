Peru & Chile drängen weiter auf WM-Ausschluss von Ecuador

Die Fussballverbände von Peru und Chile wollen weiterhin einen WM-Ausschluss von Ecuador erwirken.

Die FIFA hat bereits einen Entscheid gefällt und einen Einspruch am 16. September der beiden Verbände erneut zurückgewiesen. Diese haben nun aber den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne angerufen. Am Freitag wird mitgeteilt, dass ein entsprechendes Schiedsverfahren eröffnet wurde.

Es geht um die Einsätze von Ecuadors Aussenverteidiger Byron Castillo in der WM-Quali. Dessen Spieleberechtigung wird von den beiden Verbänden angezweifel. Die FIFA kam jedoch zum Schluss, dass der 23-Jährige «die Staatsbürgerschaft Ecuadors gemäss Art. 5 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen der FIFA-Statuten besitzt».

Sowohl Peru wie auch Chile hoffen bei einem Ausschluss Ecuadors den Platz erben zu können.

psc 30 September, 2022 18:06