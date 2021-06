DFB-Schock: Thomas Müller fällt gegen Ungarn aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss im abschliessenden Gruppenspiel an der EM gegen Ungarn auf Thomas Müller verzichten.

Der 31-Jährige hat eine Kapselverletzung im Knie erlitten. Deshalb fehlte er neben Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Lukas Klostermann beim Training am Montag. Laut “Bild” steht bereits fest, dass Müller für die Partie gegen Ungarn am Mittwochabend ausfällt. Auch für ein allfälliges Achtelfinale wird es äusserst knapp.

Müller stand nach seinem Comeback im DFB-Team sowohl im Gruppenspiel gegen Frankreich wie auch gegen Portugal in der Startelf von Jogi Löw.

Immerhin ist die Blessur von Mats Hummels nicht allzu gravierend. Laut “Sport 1” wird er am Dienstag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Der Einsatz gegen Ungarn ist (Stand jetzt) nicht gefährdet. Auch er stand in den ersten beiden Gruppenspielen jeweils in der Startformation.

psc 21 Juni, 2021 12:44