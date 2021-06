Englands Mason Mount & Ben Chilwell begeben sich in Selbstisolation

Die englische Nationalmannschaft ist vom positiven Covid19-Test des schottischen Mittelfeldspielers Billy Gilmour ebenfalls betroffen. Die beiden Chelsea-Profis Mason Mount und Ben Chilwell geben sich in Selbstisolation.

Das Duo interagierte beim 0:0 zwischen England und Schottland mit Klubkollege Billy Gilmour, der inzwischen positiv auf Corona getestet wurde. Als Vorsichtsmassnahme begeben sich Mount und Chilwell vorderhand ebenfalls in Isolation. Für wie lange ist offen. Alle Spieler der Three Lions wurden am Montag erneut auf Corona getestet. Diese Tests fielen allesamt negativ aus.

