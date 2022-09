Bundestrainer Flick reagiert auf den Ausfall von Reus

Weil sich Marco Reus am Samstag bei Borussia Dortmunds 1:0 gegen Schalke 04 verletzte, wird er nicht an den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft teilnehmen. Bundestrainer Hansi Flick hat entsprechend reagiert.

Anstelle von Marco Reus rutscht RB Leipzigs Benjamin Henrichs in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehenden Nations-League-Spiele gegen gegen Ungarn (23. September, 20.45 Uhr) und England (26. September, 20.45 Uhr). Dies teilte der DFB am Sonntag offiziell mit.

Reus wird indessen wohl drei Wochen ausfallen. Am Sonntagvormittag gab BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl beim “Sport1-Doppelpass” Entwarnung: “Die Untersuchungen haben keinen Bruch gezeigt. Es ist eine Aussenbandverletzung im Sprunggelenk.” Eine Teilnahme an der WM sei nicht in Gefahr.

ℹ️ Marco Reus fällt für die kommenden Nations-League-Partien gegen Ungarn 🇭🇺 und in England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 aus.

Bundestrainer Hansi Flick hat Benjamin Henrichs nachnominiert. Gute Besserung, Marco! 🖤❤️💛#GERHUN #ENGGER #NationsLeague pic.twitter.com/jdcorQ8wIA — DFB-Team (@DFB_Team) September 18, 2022

adk 18 September, 2022 17:43