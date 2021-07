DFB terminiert Vorstellung von Bundestrainer Hansi Flick

Beim DFB ist nun bekannt, wann Hansi Flick mit seinem Job als Bundestrainer loslegen wird. Der ehemalige Bayern-Trainer folgt auf den zurückgetretenen Joachim Löw.

Die Vorstellung von Hansi Flick als Bundestrainer des DFB ist für den 10. August in Frankfurt/Main geplant, wie am Donnerstag der “kicker” berichtete. Seinen ersten offiziellen Tag beim DFB hat der 56-Jährige indes bereits an diesem Sonntag.

Flick startet mit der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein in St. Gallen (2. September), Armenien in Stuttgart (5. September) und drei Tage später in Reykjavik gegen Island.

adk 29 Juli, 2021 11:58