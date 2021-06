“Eine unglaubliche Erfahrung”: Musiala spricht über die EURO

Jamal Musiala vom FC Bayern München ist der jüngste Akteur im EURO-Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw. Für den erst 18-Jährigen ist es eine wertvolle Erfahrung.

Beim 2:2 gegen Ungarn feierte Jamal Musiala sein Debüt in der EURO, kam in den Schlussminuten zum Einsatz und leitete den wichtigen Ausgleichstreffer ein. Stimmen werden nun laut, der Youngster solle im Achtelfinal gegen England (Dienstag, 18 Uhr) den Vorzug in der Startelf erhalten.

Das Offensivtalent des FC Bayern sagte gegenüber der “Bild”: “Ich habe mich unheimlich gefreut, die Chance zu bekommen. Das ganze Turnier ist für mich eine unglaubliche Erfahrung.” Obwohl er bei den ersten beiden Spielen gegen Frankreich (0:1) und Portugal (4:2) nicht zum Zug kam, “habe ich mitgefiebert, die Eindrücke aufgesaugt: sowohl aus unserer Mannschaft als auch vom Gegner. Allein Ronaldo 90 Minuten beobachten zu können – das bringt mich weiter”, so Musiala.

adk 26 Juni, 2021 10:41