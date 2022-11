Für die WM: Flick lehnt kurioses Löw-Angebot ab

Joachim Löw unterbreitet Hansi Flick für die WM in Katar ein scherzhaftes Angebot. Der Bundestrainer lehnt dies mit einer guten Begründung ab.

«Ich habe ab und an ein bisschen Langeweile, könnte ja vielleicht noch als dein Assistent mit zur WM kommen, mich zum Beispiel um die Standards kümmern. Ist das eine gute Idee?», fragt Joachim Löw seinen Nachfolger Hansi Flick in der «Bild am Sonntag». Von Löw ist dies jedoch nicht als ernstgemeinte Offerte zu verstehen.

Deshalb sagt Flick auch: «Über das Angebot freue ich mich natürlich, aber wir sind dahingehend schon gut aufgestellt.» Mit Danny Röhl, Marcus Sorg und Hermann Gerland hat Flick drei Co-Trainer. «Ich befürchte, da ist aktuell wenig Platz. Auch wenn es natürlich reizvoll wäre. Vielleicht komme ich irgendwann mal auf das Angebot zurück!», so Flick, der im Sommer 2021 nach der EURO von Löw übernahm.

adk 20 November, 2022 10:57