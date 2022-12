Griezmann tröstet Kimmich nach WM-Aus

Joshua Kimmich ist nach dem Ausscheiden Deutschlands bei der Weltmeisterschaft in Katar niedergeschlagen. Von Antonie Griezmann gibt es tröstende Worte.

«Wir fahren wieder nach Hause. Dementsprechend habe ich ein bisschen Angst davor, echt in ein Loch zu fallen», sagte ein enttäuschter Joshua Kimmich am Donnerstagabend nach dem Ausscheiden Deutschlands bei der Weltmeisterschaft in Katar. «Für mich ist es echt, würde ich sagen, der schwierigste Tag meiner Karriere», fügte der 27-Jährige an. Trotz des 4:2-Siegs gegen Costa Rica schied die DFB-Elf als Dritter der Gruppe hinter Japan und Spanien aus.

Antonie Griezmann hat die emotionalen Worte Kimmichs zur Kenntnis genommen. «Du bist ein grossartiger Spieler! Du wirst wieder aufstehen Joshua», schrieb der französische Nationalspieler auf Twitter und fügte dem ein weisses Herz an. Während Deutschland nach 2018 erneut in der WM-Gruppe ausgeschieden ist, steht Frankreich im Achtelfinale.

Eres un gran jugador! Volverás a estar arriba Joshua 🤍 https://t.co/GTP7tVJ4Qp — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) December 2, 2022

