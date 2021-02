Jogi Löw erläutert Chancen für Götze-Comeback in DFB-Elf

Bundestrainer Jogi Löw spricht über die Chancen von einem Comeback von Mario Götze in der deutschen Nationalmannschaft.

Der Legionär von PSV Eindhoven hatte seinen letzten Einsatz für die DFB-Elf im November 2017. Ein baldiges Comeback und die EM-Teilnahme sind aber grosse Ziele von ihm, wie er öffentlich schon mehrfach erklärte. Noch kann Götze trotz guten Leistungen in seinem Klub allerdings nicht mit einer Nomination rechnen. “Im Moment ist Mario nicht im engeren Kreis, aber wir haben ein Auge auf ihn”, sagt Löw.

Für die Termine im März ist der 28-Jährige demnach noch kein Thema. Götze hat nach einer sehr schwierigen letzten Saison bei Borussia Dortmund in den Niederlanden wieder Tritt gefasst. Beim Comeback nach seiner Leistenverletzung erzielte er am vergangenen Wochenende in der Liga gleich einen Doppelpack.

psc 25 Februar, 2021 15:31