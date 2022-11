Deutsches WM-Team: Hummels schafft den Cut nicht – Füllkrug & Götze schon

Bundestrainer Hansi Flick präsentiert sein 26-Mann-Kader für die WM. Es gibt Enttäuschte und Überraschungen.

Verletzungsbedingt nicht dabei sind unter anderem die beiden Offensivkräfte Marco Reus und Timo Werner, die in fittem Zustand sehr wahrscheinlich Platz im Team gefunden haben. Freiwillig verzichtet Flick auf BVB-Verteidiger Mats Hummels, der also zu keinem Comeback kommt, obwohl er in dieser Saison starke Auftritte für den Klub zeigt.

Mit dabei sind mit Niclas Füllkrug und Rückkehrer Mario Götze dafür zwei Stürmer, die zu Beginn dieser Saison noch kaum als potentielle WM-Fahrer gehandelt wurden.

Tor: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp

Abwehr: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle

Mittelfeld & Sturm: Julian Brandt, Karim Adeyemi, Nilcas Füllkrug, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Götze, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Youssoufa Moukoko, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané

psc 10 November, 2022 12:19