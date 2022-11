Bestätigt: Harry Kane verzichtet auf One Love-Captainbinde

Insgesamt sechs Nationen planten an der WM mit einer speziellen Captainbinde mit der Botschaft «One Love» aufzulaufen. Nun wird es keine tun. Der Verzicht von Harry Kane ist bereits bestätigt.

Der Captain der englischen Nationalmannschaft trifft mit seinem Team am Montagnachmittag auf den Iran. Lange Zeit versicherten die Engländer, dass sie die «One Love»-Captainbinde tragen werden. Nun sind sie doch eingeknickt: Wie die FA in seinem Statement mitteilt, hat die FIFA klargemacht, dass sportliche Sanktionen folgen, wenn die «verbotene Binde» getragen wird. Kane und die übrigen Captains würden bereits vor Anpfiff jedes Spiels, in dem sie die Binde tragen, Gelbe Karten sehen. Bussen hätten die Verbände wohl bezahlt, diese Sanktion ist aber zu gravierend.

Auch die übrigen Nationen, die mit «One Love» planten, werden arauf verzichten. So auch der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka oder Manuel Neuer vom DFB. Der Ärger über das Verbot der FIFA ist gross.

psc 21 November, 2022 11:01