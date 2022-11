Der englische WM-Kader steht: Maguire ist dabei, Jadon Sancho nicht

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate hat aus seinem riesigen Reservoir an Spielern entschieden und die 26 WM-Fahrer bestimmt.

Der Coach der Three Lions hält in der Abwehr weiterhin an Harry Maguire fest, auch wenn dieser bei Manchester United eine sehr schwierige Saison erlebt und in der Defensive nur noch zweite Wahl ist. Ebenfalls mit dabei ist auch Liverpool-Verteidiger Trent Alexander-Arnold, der ebenfalls mit Formschwankungen kämpft.

Nicht ins Aufgebot geschafft haben es in der Offensive hingegen Jadon Sancho, Roma-Legionär Tammy Abraham und der formstarke und treffsichere Ivan Toney von Brentford. Angeführt wird das Team von Captain Harry Kane.

Das komplette Aufgebot in der Übersicht:

psc 10 November, 2022 15:30