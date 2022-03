Harry Maguire wird von englischen Fans im Wembley ausgebuht

England hat sich am Dienstagabend im Testspiel gegen die Elfenbeinküste locker mit 3:0 durchgesetzt. Vor dem Spiel kam es für Verteidiger Harry Maguire zu einer unangenehmen Situation, die Trainer Gareth Southgate aufs Schärfste verurteilt.

Der englische Nationalspieler wurde nämlich von den eigenen Fans ausgebuht. In seinem Klub Manchester United erlebt Maguire eine schwierige Saison, in der er nicht immer überzeugen kann. Southgate hat dennoch null Verständnis für die Buhrufe gegen seinen Schützling. “Ich denke, der Empfang war ein Witz. Was er für uns getan hat und wie er für England gespielt hat, ist phänomenal. Ich verstehe es nicht”, sagt er gegenüber “Sky Sports”. Der Coach der Three Lions führt aus: “Wir sind entweder alle zusammen in diesem Ding oder nicht. Er trägt ein englisches Shirt. Man sollte sowieso jeden unterstützen, der ein englisches Shirt trägt. Erst recht, wenn er auf dem Level gespielt hat, das er getan hat. Wir sollten ihn voll unterstützen.”

Im Laufe des Spiels erhielt Maguire von einem Teil der Fans dann auch Unterstützung. Sein Name wurde zwischenzeitlich skandiert. Southgate betonte denn auch, dass die Buhrufe nur von einigen Supportern und nicht vom gesamten Stadion kamen.

Teamkollege Jack Grealish hält die Reaktion für “lächerlich”.

psc 30 März, 2022 10:16