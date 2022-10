ManUtd-Legende Michael Carrick erhält 1. Job als Cheftrainer

Der langjährige ManUtd-Profi Michael Carrick, der bis zum vergangenen Jahr auch als Assistenz- und zwischenzeitlich Interimstrainer bei den Red Devils amtete, hat seinen ersten Job als Chefcoach an Land gezogen.

Wie der englische Zweitligist FC Middlesbrough am Montag mitteilt, erhält Carrick einen entsprechenden Vertrag und tritt sein neues Amt mit sofortiger Wirkung an. Der 41-Jährige hat seine Aktivkarriere vor vier Jahren beendet. Danach begann er seine Trainerlaufbahn, die nun so richtig an Fahrt aufnimmt.

psc 24 Oktober, 2022 16:11