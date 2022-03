Bestätigt: FIFA-Präsident Gianni Infantino stellt sich zur Wiederwahl

FIFA-Präsident Gianni Infantino bestätigt auf dem Weltkongress des Verbands, dass er sich im kommenden Jahr zur Wiederwahl stellen wird.

Dies kündigt der 52-jährige Schweizer am Donnerstag in Doha an. “Weil wir heute alle hier vereint sind und sie die Mitgliedsverbände der FIFA sind, möchte ich es Ihnen zuerst sagen”, sagt Infantino. Der Walliser ist seit 2016 im Amt. Damals trat er die Nachfolge von Sepp Blatter an. 2019 wurde er letztmals wiedergewählt. Seine dritte Amtszeit wäre die letzte, länger darf ein FIFA-Präsident inzwischen nicht mehr an der Macht sein. Welche Gegenkandidaten er möglicherweise haben wird, ist noch nicht bekannt. Bis vier Monate vor dem Kongress der Wahl könnten sich Kandidaten aufstellen lassen.

